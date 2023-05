दिल्ली हादरली! अल्पवयीन मुलीला 22 वेळा भोसकलं, दगडाने ठेचून केली निर्घृण हत्या

दिल्लीतील शाहबाद डेअरी भागात एका अल्पवयीन मुलीची चाकूने भोसकून व दगडाने ठेचून अत्यंत निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. या मुलीला हल्लेखोराने तब्बल 22 वेळा चाकूने भोसकले असून त्यानंतर त्याने दगडाने तिचे डोके ठेचून टाकले. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून त्याचा भयंकर व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी साहील नावाच्या 20 वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे.

Sahil, accused of the 16-year-old girl murder case in Delhi has been arrested near Bulandshahr, Uttar Pradesh.

