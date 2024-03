दिल्ली हादरली! मद्यधुंद चालकाच्या भरधाव गाडीने नागरिकांना चिरडले, 1 जण ठार

दिल्लीतील गाजीपूरमध्ये बुधवारी रात्री भीषण अपघात घडला आहे. येथे एका तरुणाने भरधाव वेगाने कार चालवत अनेक नागरिकांना चिरडले आहे. या भयंकर अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला असून काही जण जखमी झाले आहेत. गाडी चालवणारा तरुण मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवत होता. घडलेल्या प्रकारानंतर तेथील स्थानिकांनी वाहन चालकाला पकडले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला असून पोलिसांनी याबाबत चौकशी करायला सुरुवात केली आहे.

बुधवारी रात्री एक 17 वर्षीय तरुण मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवत होता. तो पॉलिटेक्निकचा विद्यार्थी आहे. या तरुणाचे आपल्या गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि त्याने गाझीपूरच्या गजबजलेल्या बाजार परिसरात आपली कार घुसवली. यामध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला असून नऊ जण जखमी झाले आहेत. सीतादेवी असे या मृत महिलेचे नाव आहे. या घटनेनंतर स्थानिकांनी कार चालकाला पकडले आणि बेदम मारहाण केली. तसेच संतप्त जमावाने कारच्या खिडक्यांच्या फोडल्या, कारचा दरवाजा तोडण्याचाही प्रयत्न केला. काही लोकांनी जखमी झालेल्यांना उपचारांसाठी लाल बहादूर शास्त्री रुग्णालयात दाखल केले.

Breaking:

A 22-year-old woman died while 7 others sustained injuries after speeding car rammed them in #Delhi.

The speeding car rammed into people in #MayurVihar Phase 3 area of the national capital. The incident took place at around 9.30 pm.#Ghazipur #CarAccident pic.twitter.com/CYytjeD38P

— Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) March 13, 2024