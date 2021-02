लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकवणाऱ्या जुगराज सिंगसह दीप सिद्धूवर 1 लाखाचे बक्षीस जाहीर

शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत आंदोलन चिघळवण्यासाठी आंदोलकांना चिथवणाऱ्या दीप सिद्धूसह लाल किल्ल्यावर निशाण-साहेब फडकवणाऱ्या जुगराज सिंगवर दिल्ली पोलिसांनी 1 लाखाचे बक्षिस जाहीर केले आहे. दिल्ली पोलिसांनी एकूण आठ जणांवर कारवाई करण्यासाठी बक्षिस जाहीर केले आहे.

कृषी कायदे रद्द करा अशी मागणी करत दिल्लीच्या सीमांवर दोन महिन्यांहून अधिक काळ पंजाह-हरियाणातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनाला देशभरातील शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे. 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी आंदोलकांनी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन केले होते. या रॅलीवेळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका गटाने ट्रॅक्टर रॅलीसाठी निश्चित करण्यात आलेला मार्ग बदलून दिल्लीतील लाल किल्ल्याच्या दिशेन तो गट रवाना झाला. त्यांनी लाल किल्ल्यावर निशाण-साहिब हा धार्मिक ध्वज फडकवला होता.

या गटातील शेतकऱ्यांवर दिल्ली पोलीस कारवाई करत आहेत. या आंदोलकांना चिथवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सिद्धू, जुगराज सिंग, गुरजोत सिंग यांच्यावर बक्षिस जाहीर केले आहे. यांची माहिती देणाऱ्यांना 1 लाख रुपयांचे बक्षिस देण्यात येणार असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी जाहीर केले आहे. तर जजबीर सिंग, बुटा सिंग, सुखदेव सिंग आणि इक्बाल सिंग यांची माहिती देणाऱ्यांना 50 हजाराचे बक्षिस जाहीर करण्यात आले आहे.

Delhi Police announce cash reward of Rs 1 lakh each for information leading to arrest of Deep Sidhu, Jugraj Singh, Gurjot Singh & Gurjant Singh, & Rs 50,000 each for arrest of Jajbir Singh, Buta Singh, Sukhdev Singh & Iqbal Singh for their alleged involvement in Jan 26 violence.

— ANI (@ANI) February 3, 2021