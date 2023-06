पोलिसांच्या पथकात कुत्रे असतात, मांजर का नाही; दिल्ली पोलिसांनी दिले मजेशीर उत्तर

ट्विटरचे माजी सीईओ एलन मस्क यांच्या मुलाने एक प्रश्न त्यांना विचारला होता. हा प्रश्न त्यांनी ट्विटरवर शेअर केला आहे. या प्रश्नाचे दिल्ली पोलिसांनी अतिशय मजेशीर उत्तर दिले आहे.

मुलाने विचारलेला प्रश्न एलन मस्क यांनी ट्विटरवर शेअर केला आहे. तो प्रश्न असा होता की, ‘पोलिसांच्या पथकात कुत्रे असतात, पण मांजर का नाही?’ – (Lil X just asked if there are police cats, since there are police dogs.) या प्रश्नाला दिल्ली पोलिसांनी प्रत्युत्तरादाखल उत्तर दिले आहे.

प्रश्नाला उत्तर देताना ट्विटरवर दिल्ली पोलिसांनी लिहिले आहे की, पोलिसांच्या पथकात मांजरी नसतात; कारण त्या feline-y आणि ‘purr’petration साठी बुक होतात. येथे दिल्ली पोलिसांनी या दोन शब्दांसोबत शब्दांचा खेळ खेळला आहे. ज्याचा अर्थ ‘गुन्हा’ असा आहे आणि त्यांनी मजेशीरपणे सांगितले आहे की, त्यांनी गुन्हा केल्यामुळे त्या बुक होतात, म्हणजे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्या पकडल्या जातात. Felony आणि Perpetration या दोन्ही शब्दाचा अर्थ अपराध असा होतो.

Hi @elonmusk, please tell Lil X that there are no police cats because they might get booked for feline-y and ‘purr’petration. https://t.co/W8CMMvYi9I — Delhi Police (@DelhiPolice) June 2, 2023

एलन मस्क यांनी ट्विटरवर विचारलेल्या या प्रश्नाला 20 मिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहेत. लोकं विविध प्रतिक्रिया या प्रश्नबाबत व्यक्त करत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी या प्रश्नाला उत्तर दिल्यानंतर यूजर्सनी दिल्ली पोलिसांचे कौतुक केले आहे आणि दिल्ली पोलिसांचे ट्विटर हँडल चालवणाऱ्या व्यक्तिला प्रोत्साहन देण्यास सांगितले आहे.

मस्क यांच्या ट्विटमध्ये 11 पेक्षा जास्त री-ट्विट्स आहेत, 1,687 पेक्षा जास्त कोट री-ट्विट्स आहेत, 176.3K पेक्षा जास्त लाईक्स आहेत आणि 753 लोकांनी बुकमार्क केले आहेत.

ट्विटरवर सर्वाधिक फॉलो केली जाणारी व्यक्ती

एलन मस्क ट्विटरवर सर्वाधिक सक्रीय राहतात. ते एकमेव व्यक्ती आहे ज्याला ट्विटरवर सर्वाधिक लोक फॉलो करतात. ट्विटरच्या माजी सीईओला 141 दशलक्षाहून अधिक लोक फॉलो करतात. अलीकडेच त्यांनी ट्विटरच्या सीईओ पदाचा राजीनामा दिला असून त्याची जबाबदारी एनबीसी युनिव्हर्सल अॅडव्हर्टायझिंगच्या माजी प्रमुख लिंडा याकारिनो यांच्याकडे सोपवली आहे. मस्क आता कंपनीतील उत्पादनाशी संबंधित कामे पाहतात.