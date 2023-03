भारत जोडो यात्रेतील वक्तव्यावरून दिल्ली पोलिसांची राहुल गांधींना नोटीस

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांना दिल्ली पोलिसांनी एका वक्तव्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान एका बलत्कार पीडित तरुणीचा उल्लेख केला होता. त्या वक्तव्यावरून ही मोटीस बजावण्यात आल्याचे समजते. एएनआय या वृत्तसंस्थेने याबाबत ट्विट करत माहिती दिली आहे.

Delhi Police issues a notice to Congress MP Rahul Gandhi to give details about those victims who approached him regarding their sexual harassment to provide them security. Police took cognizance of the social media posts and sent a list of questionnaires: Delhi Police

He gave a… https://t.co/jyO1hyupOk pic.twitter.com/r3M3YKyYSu

— ANI (@ANI) March 16, 2023