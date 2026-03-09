बॉल हरवल्याची तक्रार करू नका! हिंदुस्थानच्या ऐतिहासिक विजयावर पोलीस दलाचे भन्नाट ट्विट

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

रविवारी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या टी-20 वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने न्यूझीलंडवर मात करत ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. या विजयासोबतच हिंदुस्थानी संघ तीन वेळा टी-20 वर्ल्ड कप जिंकणारा जगातील पहिला संघ ठरला आहे. 2007 आणि 2024 नंतर आता 2026 मध्येही हिंदुस्थानने विश्वचषकावर आपले नाव कोरले आहे. आपल्याच मायदेशात टी-20 वर्ल्ड कप जिंकणारा आणि विजेतेपद पटकावणारा हिंदुस्थान हा पहिलाच संघ बनला असून, हिंदुस्थानने आता इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजलाही मागे टाकले आहे.

मैदानावरील या विजयाचा जल्लोष सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाला. विशेषतः दिल्ली आणि अहमदाबाद पोलिसांमधील एका मजेशीर पोस्टने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. जेव्हा टीम इंडियाचे फलंदाज न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांची धुलाई करत होते, तेव्हा दिल्ली पोलिसांनी X वर पोस्ट शेअर केली. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, “प्रिय अहमदाबाद पोलीस, न्यूझीलंडकडून बॉल हरवल्याची तक्रार येऊ शकते, पण त्याला गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. आमचे फलंदाज बॉल थेट स्टँडमध्ये पाठवत आहेत.” अहमदाबाद पोलिसांनीही याला तितक्याच मिश्किलपणे उत्तर देत ही माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्याचे सांगितले.

या संवादात नंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनीही प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी जसप्रीत बुमराहचे कौतुक करत एक मजेशीर रिप्लाय दिला. युपी पोलिसांनी लिहिले की, “आधीची तक्रार:- चेंडू हरवला, नवीन तक्रार: संपूर्ण फलंदाजी टीमच गायब झाली! आम्हाला वाटते की, हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून ही बुमराहची जादू आहे.” पोलीस विभागांमधील ही खेळकर वृत्ती आणि मिश्कील संवाद सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून चाहत्यांनी यावर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

दरम्यान टीम इंडियाच्या या विश्वविक्रमी विजयामुळे टी-20 क्रिकेटमध्ये हिंदुस्थानचे वर्चस्व आता अधिक मजबूत झाले आहे. एका बाजूला खेळाडूंच्या मैदानावरील कामगिरीने इतिहास रचला, तर दुसरीकडे विविध राज्यांच्या पोलीस दलांनी आपल्या अनोख्या शैलीत टीम इंडियाच्या विजयाचा आनंद साजरा करत चाहत्यांची मने जिंकली. या ऐतिहासिक विजयानंतर संपूर्ण देशात उत्सवाचे वातावरण आहे.

संजू सॅमसन ठरला ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’, टीम इंडिया तिसऱ्यांदा विश्वविजेता

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Iran Israel war – इराणचे नवे नेतृत्व जास्त काळ टिकणार नाही….डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला इशारा

Ind vs NZ Final – फायनलपूर्वीच टीम इंडियाच्या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, कार अपघातामध्ये बहिणीने गमावला जीव

बीडचा कॉपी पॅटर्न, AIच्या माध्यमातून सामूहिक कॉपी; राज्यातील 81 शिक्षक निलंबित

शेअर बाजार लालेलाल, गुंतवणुकदारांचे हाल; सेन्सेक्स 2400 अंकांनी कोसळला, निफ्टी 24 हजारांच्या खाली

Mojtaba Khamenei Named Iran's New Supreme Leader Amid Tensions With US & Israel Saamana

Iran – मोजतबा खामेनी इराणचे नवे सर्वोच्च नेते, ट्रम्प यांचा विरोध झुगारला

कोस्टल रोडवरील ‘जय हो’ गाण्यामुळे रहिवाशांना त्रास, तक्रारीनंतर पालिकेकडून तपास सुरू

Price hike – सफरचंदाच्या दरात वाढ! युद्धजन्य तणावाचा कृषी व्यापारावर परिणाम

प्रभादेवीत आजपासून चढाई-पकडींचा थरार, राज्यातील 18 दिग्गज संघ स्वामी समर्थच्या कबड्डीत भिडणार

केंद्राने बंगाल सरकारकडून मागितले उत्तर, राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमात प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केल्याचा ठपका