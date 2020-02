DelhiResults ‘त्या’ विधानांचा फटका बसला, पराभवानंतर 2 दिवसांनी शहांची प्रतिक्रिया

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला पराभव सहन करावा लागला. 11 फेब्रुवारीला 70 जागांसाठी झालेल्या मतमोजणीमध्ये दिल्लीकरांनी पुन्हा एकदा आपले मत आम आदमी पक्षाच्या पारड्यात टाकले. आपने 62 जागा जिंकल्या, तर भाजपला 8 जागांवर समाधान मानावे लागले. निकाल लागून दोन दिवस झाल्यानंतर भाजपचे माजी अध्यक्ष व देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना अमित शहा म्हणाले की, बऱ्याच पक्षांसाठी निवडणुका म्हणजे सरकार बनवणे आणि पाडणे यासाठी वाटतात. परंतु भाजप तत्वांवर चालणारा पक्ष आहे. आमच्यासाठी निवडणूक म्हणजे आमची विचारधारा वाढवण्याची संधी असते. आम्ही फक्त जय आणि पराजयासाठी निवडणूक लढत नाही. यावेळी त्यांनी दिल्लीतील पराभव स्वीकारत असल्याचे म्हटले.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपच्या नेत्यांनी वादग्रस्त विधानं केली होती. ‘देश के गद्दारो को, गोली मारो सालो को’, या विधानासह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दहशतवादी असेही संबोधण्यात आले होते. या विधानांमुळे आमचे काही प्रमाणत नुकसान झाले असावे, असे अमित शहा म्हणाले.

Union Home Minister Amit Shah at Times Now Summit: I accept our defeat in Delhi elections. Statements like ‘Desh ke gadaron ko’ should not have been made. The party might have suffered because of such statements. (file pic) pic.twitter.com/mMP7rIaVJs

