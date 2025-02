Sajjan Kumar : दिल्लीतील शीख दंगलीप्रकरणी सज्जन कुमार यांना जन्मठेप

दिल्लीतील 1984 च्या शीख दंगलप्रकरणी दोन शीखांच्या हत्येशी संबंधित एका प्रकरणात काँग्रेसचे माजी खासदार सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) यांना दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने जन्मठेप सुनावली आहे.

1984 anti-Sikh riots case | Delhi’s Rouse Avenue court awards life sentence to Sajjan Kumar in the 1984 anti-Sikh riots case

He was convicted in a case related to the killing of a father-son duo in the Saraswati Vihar area on November 1, 1984.

— ANI (@ANI) February 25, 2025