दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयाला लागली भीषण आग, 50 रुग्णांना केलं शिफ्ट

दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयाला भीषण आग लागल्याची बातमीस समोर येत आहे. ‘आज तक’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पहिल्या मजल्यावरील औषध विभागात सकाळी 6.35 वाजता आग लागली होती. ही आग पसरत पुढे रुग्णालयातील एच ब्लॉक वॉर्ड 11 पर्यंत पोहोचली. मात्र याआधीच या वॉर्डमधील 50 रुग्णांना दुसरीकडे हलवण्यात आले. दरम्यान, ही आग विझविली गेली असून सर्व लोक सुरक्षित आहे.

या घटनेबाबत माहिती देताना सफदरजंग रुग्णालयाने सांगितले आहे की, आज सकाळी 6.35 वाजता ही आग लागली. याची माहिती अग्निशमन दलाला देण्यात आली होती. त्यानंतर अग्निशमन दलाचे 9 बंब घटनास्थळी दाखल झाले होते. या दरम्यान, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी 50 रुग्णांना दुरीकडे हलवले होते. ही आग विझवण्यात आली असून सर्व सुखरूप आहे.

Delhi: A fire broke out in the ICU ward of Safdarjung Hospital early morning today. Around 50 patients shifted to other wards in the hospital, no casualty reported; fire doused now pic.twitter.com/ZNIwmZavzI

— ANI (@ANI) March 31, 2021