छावा चित्रपट सुरू असताना थिएटरमध्ये लागली आग, प्रेक्षकांमध्ये घबराट

सिलेक्ट सिटी मॉलमध्ये छावा चित्रपट सुरू असताना चित्रपटगृहात आग लागली. ही आग भडकल्याचे पाहून प्रेक्षकांमध्ये घबराट पसरली. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. दिल्लीती साकेत परिसरातील सिलेक्ट सिटी मॉलमधील ही घटना आहे.

मॉलमधील चित्रपटगृहा आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाला माहिती देण्यात आली. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी पोहोचून आग नियंत्रणात आणली. दिल्ली अग्निशमन दलाने ही माहिती दिली आहे.

VIDEO | A fire broke out at a cinema hall in Delhi’s Select CityWalk Mall during the screening of the film ‘Chhava’ earlier today. As fire alarms started ringing in the hall, everybody rushed to the exit doors. The cinema hall was evacuated.

