भयंकर! डास मारणारी कॉईल ठरली जीवघेणी, एकाच कुटुंबातील 6 जणांचा तडफडून मृत्यू

डास मारण्यासाठी किंवा पळवण्यासाठी अनेक लोक घरामध्ये कॉईल लावतात. याच कॉईलने सहा जणांचा जीव घेतल्याची भयंकर घटना समोर आली आहे. देशाची राजधानी दिल्लीतील शास्त्री पार्क भागात शुक्रवारी रात्री हा प्रकार घडला. यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

शास्त्री पार्क भागात एका घरात 6 जणांचे मृतदेह सापडले आहेत. हे सर्वजण एकाच कुटुंबातील सदस्य आहेत. झोपेत असताना डासांपासून वाण्यासाठी रात्रभर जाळण्यात आलेल्या कॉईलमुळे तयार झालेला कार्बन मोनॉक्साईड शरिरात गेल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असा प्राथमिक अंदाज आहे. ही माहिती ईशान्य दिल्लीच्या डीसीपींनी दिली.

शुक्रवारी दिल्लीतील रात्री शास्त्री पार्कमध्ये एकाच कुटुंबातील सदस्य डास घालवणारे कॉईल पेटवून झोपले होते. त्यानंतर कॉईलमुळे उशीला आग लागली. आगीत भाजून दोघांचा मृत्यू झाला, तर 4 जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला, अशीही माहिती काही माध्यमांनी दिली आहे. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवून प्रकरणाचा तपास सुरू केला.

दरम्यान, या दुर्घटनेत एका लहान मुलासह सहा जणांचा मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीर आहोत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त डीसीपी संध्या स्वामी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.

Six people including a toddler died & two people are critical due to suffocation as a result of a fire caused due to burning mosquito repellant. Further investigation is underway: Additional DCP Sandhya Swamy at Shastri Park, Delhi pic.twitter.com/7bGw0tlHoQ

— ANI (@ANI) March 31, 2023