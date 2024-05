हिमांशू भाऊ गँगचा कुख्यात शूटर पोलिसांच्या चकमकीत ठार, एकाला अटक

दिल्लीच्या टिळक नगरमध्ये फ्युजन कार शोरुम फायरिंग प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. दिल्ली पोलीस विशेष पथक आणि गँगस्टर यांच्यात झालेल्या चकमकीत हिमांशु भाऊ गँगच्या एक कुख्यात शूटर मारला गेला. तसेच याप्रकरणी गँगच्या एका सदस्यालाही अटक करण्यात आली आहे.याप्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

दिल्लीच्या फ्युजन कार शोरुममध्ये 6 मे रोजी गोळीबार करण्यात आला. पोलिसांनी याप्रकरणी केतन नावाच्या शूटरला अटक केली होती, ज्याने हिमांशू भाऊ याच्या सांगण्यावरुन हा गोळीबार केल्याचे कबुल केले होते. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाला शूटर शाहबाग डेअरीमध्य़े असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर उत्तर दिल्लीजवळील शाहबाद डेअरीजवळ पोलिसांनी त्या शूटरला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याने उलट पोलिसांवरच गोळीबार केला. पोलिसांनी प्रतिउत्तरासाठी गोळीबार केला आणि त्या तो शूटर मारला गेला. त्या शूटरची ओळख अजय उर्फ गोली अशी झालेली आहे. सध्या पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळावर उपस्थित असून पुढील तपास करत आहे.

#WATCH #Delhi

Ajay aka Goli, a member of the Himanshu Bhau gang was killed in an encounter btw. DelhiPolice & criminals in Rohini Sect. 29 of Shahbad Dairy PoliceStation area.

Goli was involved in the firing incident at a car showroom in Tilak Nagar

