अभिसार शर्मा पोलिसांच्या ताब्यात, पत्रकार उर्मिलेश आणि सत्यम तिवारींनाही पोलीस घेऊन गेले

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने दिल्ली आणि एनसीआर परिसरात न्यूजक्लिकशी संबंधित पत्रकारांच्या घरांवर छापेमारी केली. देशविघातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत ही छापेमारी करण्यात आली आहे. ही छापेमारी एकाचवेळी 30 हून अधिक ठिकाणांवर करण्यात आली. या छापेमारीदरम्यान पोलिसांनी पत्रकार अभिसार शर्मा, उर्मिलेश आणि सत्यम तिवारी यांनाही ताब्यात घेतलं आहे.

Delhi police landed at my home. Taking away my laptop and Phone…

— Abhisar Sharma (@abhisar_sharma) October 3, 2023