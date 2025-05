दिल्लीत मुसळधार पावसामुळे मोठी दुर्घटना; वृक्ष कोसळून चोघांचा मृत्यू

दिल्ली, नोएडासह संपूर्ण एनसीआरमध्ये शुक्रवारी मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. विजांच्या कडकडाट सुरू असलेल्या या पावसामुळे जनजीवन विस्कळतीत झाले आहे. अनेक सखल भागात पाणी साचण्यास सुरूवात झाली आहे. जाफराबाद कलां परिसरात सुरू असलेल्या जोरदार वादळीवाऱ्यामुळे एक मोठा कडुलिंबाचा वृक्ष कोसळल्याची दुर्घटना घडली. या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना द्वारका जिल्ह्यातील खड़खड़ी नहर गावाlत घडली आहे. येथे वादळी वाऱ्यासह पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे शेतातील एका घराच्या शेजारी असलेले एक मोठे कडुलिंबाचे झाड त्या घरावर पडले. त्यामुळे या घरातील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. या मृतांमध्ये एक महिला आणि तीन लहान मुलांचा समावेश आहे.

Delhi | 4 people were killed and one injured after a tree fell on a tubewell room built on the farm in Kharkhari Canal village in Dwarka, due to strong winds this morning. The deceased are identified as 26-year-old Jyoti and her three children. Her husband, Ajay, has sustained…

— ANI (@ANI) May 2, 2025