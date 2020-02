दिल्ली हिंसाचार – गौतम गंभीर आक्रमक, दंगल भडकावणाऱ्यावर कठोर कारवाईची मागणी

दिल्लीमध्ये नागरिकता सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी (NRC) विरोधात राजधानी दिल्लीत सुरू असलेले आंदोलन हिंसक झाले. सोमवारी उसळलेल्या हिंसाचारामध्ये पोलीस शिपायासह सात जणांचा मृत्यू झाला असून यावरून राजकारणही तापले आहे. भाजप खासदार गौतम गंभीर याने कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच लोकांना दंगलीसाठी उकसावणाऱ्या नेत्यांवरही कारवाईची मागणी गंभीरने केली आहे.

मंगळवारी गौतम गंभीर याने भजनपुरा-मौजपूर हिंसाचारामध्ये जखमी झालेल्या डीसीपी अमित शर्मा यांची पटपडगंज मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये भेट घेतली आणि त्यांच्या तब्येतीची चौकशी केली. जाफराबाद हिंसाचारामध्ये डीसीपी अमित शर्मा हे गंभीर जखमी झाले आहेत. सोमवारी रात्री उशिरा त्यांना मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृति गंभीर आहे.

डीसीपी अमित शर्मा यांची भेट घेतल्यानंतर गौतम गंभीर याने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. खासदार गौतम गंभीर याने कपिल मिश्रा यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. गंभीर म्हणाला, ‘तो व्यक्ती कोण आहे, कपिल मिश्रा आहेत अथवा अन्य कोणी. तो कोणत्याही पक्षाशी संबंधित असो, जर त्याने लोकांना उकसावणारे भाषण केले असेल तर त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.’

BJP MP Gautam Gambhir on Kapil Mishra’s speech: No matter who the person is, whether he is Kapil Mishra or anyone else, belonging to any party, if he has given any provoking speech then strict action should be taken against him. #NortheastDelhi pic.twitter.com/pBmtBORxIY

