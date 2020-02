गैरसमज बाळगू नका, तो कसा दूर करायचा हे चांगलं माहितीय! योगींचा दंगेखोरांना इशारा

दिल्लीमध्ये नागरिकता सुधारणा कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात हिंसाचार उफळून 22 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हिंसाचारावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. युपी विधानसभेमध्ये बोलताना योगींनी गैरसमज बाळगू नका आणि तो कसा दूर करायचा हे चांगले माहिती असल्याचे म्हणत एकप्रकारे दंगलखोरांना इशाराच दिला आहे.

नागरिकता सुधारणा कायद्याविरोधात एवढा हैदोस का सुरू आहे? देशाची प्रतिमा कोण खराब करत आहे? देशभरात जाळपोळ करून निर्दोष लोकांना निशआणा बनवून त्या लोकांना काय मिळत आहे? असा सवाल करत योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, त्या लोकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की गैरसमज बाळगू नका. कारण कयामतचा दिवस कधीच येणार नाहीय. कोणाचा गैरसमज झाला झाला असेल तर तो कसा दूर करायचा हे आम्हाला चांगलेच माहिती आहे.

Chief Minister Yogi Adityanath in UP Assembly: If people have misunderstood that they can arson and damage property then we know how to find a solution for that misunderstanding too. That is why protesting against the Citizenship Amendment Act is unnecessary. (file pic) pic.twitter.com/EPE2vm1SK9

