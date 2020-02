Delhi Violence – मृतांचा आकडा 10 वर, मंगळवारी आणखी पाच जणांचा मृत्यू

नागरिकता सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी (एनआरसी) विरोधात राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलन हिंसक झाले. सोमवारी हिंसाचारामध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. मंगळवारी हा आकडा वाढून 10 वर पोहोचला आहे. दिल्लीतील जीटीबी रुग्णालयातील डॉक्टर सुनील कुमार यांनी मंगळवारी आणखी पाच लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली आहे. दिल्ली पोलिसांनी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेत याला दुजोरा दिला आहे.

ईशान्य दिल्लीमध्ये भडकलेल्या हिंसाचारामध्ये आतापर्यंत हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल यांच्यासह 10 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 130 सामान्य नागरिक आणि 56 पोलीसही जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे.

हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले असून अनेक भागांमध्ये मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. चिंचोळ्या गल्ली-बोळांमुळे पोलिसांच्या कारवाईमुळे अडथळा आल्याचे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले. तसेच काही लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली असून अफवा पसरवू नका आणि अफवांवर विश्वास ठेऊ नका असे आवाहनही दिल्ली पोलिसांनी केले आहे. हिंसाचारग्रस्त आणि तणावग्रस्त भागामध्ये पोलिसांचा प्लॅग मार्च काढण्यात येईल. काही भागांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे, असे देखील दिल्ली पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

Delhi Police PRO MS Randhawa: Sec 144 imposed in the affected areas. Appeal to the people to maintain peace and not to believe in rumors.I appeal to people especially in North East Delhi to not take law in their hands. We are taking the help of drones also.Situation under control https://t.co/BA2XoaEdOW

