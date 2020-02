पेट्रोल बॉम्ब, गावठी कट्टे व दगडांचा खच; आप नेत्याच्या घरावर सापडला हत्यारांचा साठा

दिल्लीमध्ये उसळलेल्या दंगलीमध्ये आतापर्यंत 35 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एकीकडे मृतांचा आकडा वाढत असताना यावरून राजकारणही जोरात सुरू आहे. काँग्रेसने याचे खापर भाजपवर फोडले आहे, तर भाजपने यासाठी आप आणि काँग्रेसला जबाबदार धरले आहे. अशातच आपचे नगरसेवक ताहिर हुसैन यांच्या घराच्या छतावर पेट्रोल बॉम्ब, गावठी कट्टे, गलोल आणि मोठे दगड आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे.

नागरिकता सुधारणा कादद्याविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनात हिंसाचार उफळला होता. हिंसाचाराचा सर्वात मोठा फटका ईशान्य दिल्लीला बसला. या भागातील खजुरी येथे हिंसाचार भडकावण्यामागे आपचे नगरसेवक ताहिर हुसैन यांचा हात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यांच्या घराच्या छतावर हत्यारांचा मोठा साठा आढळून आल्याने संशयाची सुई त्यांच्याकडे जात आहे. याआधी त्याच्या घरावरू दगड आणि पेट्रोल बॉम्ब आणि दगड फेकले जात असल्याचा व्हिडीओही समोर आला होता. तसेच आयबीचे अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येसाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनी ताहिर हुसैन यांच्या घरावर बसलेल्या जबाबदार धरले होते.

दरम्यान, आपचे नगरसेवक ताहिर यांनी सर्व आरोप फेटाळले असून आपण निर्दोष असल्याचे म्हटले आहे. मी हिंसाचार रोखण्याचा प्रयत्न केला. मी सर्व प्रकारच्या चौकशीसाठी तयार आहे. मी निर्दोष असून माझा याच्याशी काहीही संबंध नाही. माझ्या इमारतीचा दुरुपयोग झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसेच मी पोलिसांच्या उपस्थितीत 24 फेब्रुवारीला घरातून बाहेर पडल्याचेही हुसैनी यांनी म्हटले. अंकित शर्माच्या मृत्यूमुळे दु:ख झाले आहे, असेही ते म्हणाले.

Tahir Hussain, AAP councilor: I requested the police to be present in the area as my building was being targeted and could be used for wrongful purposes. Delhi Police was present at the building, only they can tell what exactly happened. I will fully cooperate with the police. https://t.co/xucab5nIrH

