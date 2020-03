Delhi violence – मोहम्मद शाहरूखनंतर ‘आप’चा माजी नगरसेवक ताहिर हुसैनला अटक

राजधानीत उसळलेल्या दंगलीमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यावर पिस्तूल ताणणाऱ्या मोहम्मद शाहरूख याला अटक केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी आम आदमी पक्षाचा माजी नगरसेवक मोहम्मद ताहिर हुसैनला (Mohammad Tahir Hussain) अटक केली आहे. गुप्तचर संस्थेचा (आयबी) अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या अपहरणाचा आणि हत्येचा आरोप मोहम्मद ताहिर हुसैन याच्यावर आहे.

Suspended AAP Councillor Tahir Hussain was arrested by Delhi Police immediately after dismissal of his surrender application by Additional Chief Metropolitan Magistrate (ACMM) Vishal Pahuja. He will now be produced in Karkardooma Court after his medical formalities https://t.co/4scbrbc2oK

