सरकार निवडणूक मोडवर… एकाच दिवशी 380 कोटींच्या कामांचे लोकार्पण

सामना ऑनलाईन
|
Devendra fadanvis chief minister maharashtra

मुंबई महापालिका क्षेत्रात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तब्बल 380 कोटींच्या विकासकामांचे लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये मुंबई मेट्रो प्रशिक्षण संस्था, सांताक्रूझ ते चेंबूर लिंक रोड उड्डाणपूल, मेट्रो कंपनीच्या कर्मचारी निवास इमारत आणि कलानगर उड्डाणपूल यांचे लोकार्पण करण्यात आले. शिवाय कोस्टल रोड 24 तास खुला करून अनेक सुविधांचेही आज लोकार्पण करण्यात आले. दरम्यान, महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होणार असल्याने निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारकडून जाणीवपूर्व घाईघाईने विकासकामांचे लोकार्पण केल्याचे बोलले जात आहे.

मुंबईत डबेवाल्यांना साडे 25 लाखांत 500 चौरस फुटांचे घर

मुंबईतील डबेवाल्यांना 25 लाख 50 हजार रुपयांमध्ये मुंबईत 500 चौरस फुटांचे घर उपलब्ध करून दिले जाईल. आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज वांद्रे पश्चिम येथे ’डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्रा’चे उद्घाटन प्रसंगी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

स्मार्ट बाजारचा पैसा वसूल सेल

रिलायन्स डिजिटलची 25 टक्क्यांची सवलत

बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत ’ठाकरे ब्रॅण्ड’च सरस ठरणार; शिवसेना-मनसे कार्यकर्त्यांचा विजयाचा निर्धार

किश्तवाडमध्ये ढगफुटी, 46 ठार

जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात उठाव होऊ द्या! भाजपच्या हुकूमशाहीविरुद्ध दुसरा स्वातंत्र्यलढा लढावा लागेल! उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात

आज शिवसेना भवन प्रांगणात ध्वजारोहण, उद्धव ठाकरे यांची उपस्थिती

शिल्पा शिरोडकरच्या कारला बसची धडक

स्वातंत्र्यदिनी लोकांना खायचे स्वातंत्र्य नाही? राज ठाकरे यांचा सवाल

आशिया कपपूर्वीच पाकिस्तानचा थरकाप, हिंदुस्थाननेच पाकिस्तानविरुद्ध खेळू नये – बासित अली