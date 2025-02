Mahakumbh 2025 : महाकुंभाचा अखेरचा दिवस, सकाळी सात पर्यंत 41 लाख भाविकांनी केले अमृतस्नान

मकरसंक्रांतीला म्हणजेच 13 जानेवारीला सुरू झालेल्या महाकुंभमेळ्याचा आज अखेरचा दिवस आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त आज झालेल्या अमृतस्नानात सकाळी सात पर्यंत 41 लाख भाविकांनी त्रिवेणी संगमावर डुबकी घेतली आहे. आतापर्यंत गेल्या 45 दिवसात महाकुंभात 65 कोटी लोकांनी पवित्र स्नान केले.

#WATCH | Prayagarj | Devotees take a holy dip at Triveni Sangam on the occasion of #Mahashivratri2025 #MahaKumbhMela2025 – the world’s largest religious gathering that begins on Paush Purnima – January 13, concludes today pic.twitter.com/SItwY4Is1w

— ANI (@ANI) February 26, 2025