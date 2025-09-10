15 सप्टेंबरपासून दुप्पट पैसे मोजावे लागणार, हेलिकॉप्टरने चारधाम यात्रा करणे महागणार

उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रा हेलिकॉप्टरने करण्यासाठी आता भाविकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. यूसीएडीएने हेलिकॉप्टरच्या सेवेचे भाडे 49 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चारधाम यात्रा करण्यासाठी देशभराच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक या ठिकाणी जात असतात. वयोवृद्ध व्यक्तींना चालणे होत नसल्याने अनेक जण हेलिकॉप्टरच्या सेवेचा वापर करतात, परंतु आता 15 सप्टेंबरपासून ही सेवा महाग होणार आहे. भाविकांना जवळपास दुप्पट पैसे मोजावे लागणार आहेत.
केदारनाथ धामपर्यंत पोहोचण्यासाठी हेलिकॉप्टर सेवा ही सर्वात मोठी सुविधा मानली जाते. गर्दी टाळण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक हेलिकॉप्टरने प्रवास करणे पसंत करतात, परंतु या वेळी हेलिकॉप्टर सेवा घेणाऱ्या भाविकांना त्यांचे खिसे अधिक रिकामे करावे लागणार आहेत. चारधाम यात्रेसाठी येणाऱ्या प्रवाशांना गुप्तकाशीहून केदारनाथला ये-जा करण्यासाठी 12,444 रुपये, फाटाहून 8,900 रुपये आणि सिरसीहून 8,500 रुपये मोजावे लागतील.
पूर्वी गुप्तकाशीहून हेच भाडे केवळ साडेआठ हजार रुपये, फाटा आणि सिरसीहून फक्त साडेसहा हजार रुपये होते. म्हणजेच भाविकांना या वेळी प्रवासासाठी दुप्पट पैसे खर्च करावे लागतील. 15 सप्टेंबरपासून चारधाम यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. यासाठी डीजीसीएची अंतिम परवानगी अपेक्षित आहे. परवानगी मिळताच 10 सप्टेंबरपासून आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर तिकीट बुकिंग सुरू होईल. दरवर्षी लाखो भाविक केदारनाथ धाममध्ये पोहोचतात. चालण्याच्या मार्गाची लांबी आणि अडचणीमुळे मोठ्या संख्येने लोक हेलिकॉप्टर सेवेचा पर्याय निवडतात. भाड्यात झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे भाविकांच्या खिशावर निश्चितच भार पडणार आहे.
स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारणार
चारही धाममध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारली जात आहेत. जेणेकरून हवामानाची अचूक माहिती मिळू शकेल. यामुळे वैमानिकांना उड्डाण करणे आणि उतरणे सोपे होईल. याशिवाय पीटीझेड कॅमेरा, एटीसी, व्हीएचएफ सेट आणि सेलियोमीटरसारखी उपकरणे बसवली जातील. हेलिकॉप्टर सेवेवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन मोठे नियंत्रण कक्ष बांधले जात आहेत. एक सहस्त्रधारा देहरादून आणि दुसरा सिरसी येथे स्थापन केला जाईल. यासोबतच जमिनीवरील नियंत्रणासाठी 22 ऑपरेटर्सची एक टीम तैनात केली जाईल. ही टीम हेलिकॉप्टरच्या हालचाली आणि हवामान परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवेल, असे यूसीएडीएचे सीईओ आशीष चौहान म्हणाले.
सुरक्षेसाठी उपाययोजना
काही महिन्यांपूर्वी चारधाम यात्रेदरम्यान झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातांमुळे सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. बद्रीनाथ आणि गंगोत्री मार्गावरील अपघातांनंतर डीजीसीएने हेलिकॉप्टर ऑपरेशन्ससाठी कडक उपाययोजना बनवण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. याअंतर्गत गृह सचिव शैलेश बागौली यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सुरक्षेशी संबंधित अनेक शिफारशी दिल्या आहेत.