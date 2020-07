चीन-पाकिस्तान सावधान,’ध्रुवास्त्र’ मिसाईल वेध घेण्यासाठी सज्ज, ओडिशात यशस्वी चाचणी

हिंदुस्थानच्या लष्कराने आज ओडिशातील बालासोर येथे अत्याधुनिक अशा गाईडेड ‘ध्रुवास्त्र’ मिसाईलची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. लष्कराच्या ताफ्यात असणाऱ्या ‘नाग’ या मिसाईलचे हे अपग्रेट व्हर्जन आहे. 7 किलोमीटरच्या परिसरात शत्रूच्या रणगाड्यांचा अचूक वेध घेण्यास हे मिसाईल सक्षम आहे. यामुळे हिंदुस्थानच्या सीमेवर आगळीक करताना आता चीन-पाकिस्तानला 10 वेळा विचारा करावा लागणार आहे.

ध्रुवास्त्र या अत्याधुनिक मिसाईलची लांबी जवळपास 2 मीटर आहे. या मिसाईलचे वजन 45 किलोग्राम असून 7 किलोमीटर परिसरातील शत्रूचे रणगाडे उध्वस्त करण्याची क्षमता यात आहे. तसेच लक्ष्याचा वेध घेण्यापूर्वी त्या भागाचे फोटोही हे मिसाईल टिपते, यामुळे शत्रूच्या रणगाड्यांची संख्या जाणून घेण्यास मदत होते.

#WATCH Trials of Helicopter-launched Nag Missile (HELINA), now named Dhruvastra anti-tank guided missile in direct and top attack mode. The flight trials were conducted on 15&16 July at ITR Balasore (Odisha). This is done without helicopter. pic.twitter.com/Jvj6geAGLY

