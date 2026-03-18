प्रदर्शनापूर्वी धुरंधर- 2 चे कलाकार झाले अंडरग्राऊंड! दिग्दर्शकाने दिलेल्या सूचनांमुळे रंगली चर्चा

बॉलिवूडमध्ये चित्रपट प्रदर्शनापूर्वी अनेकवेळा आपल्याला चित्रपटातील कलाकार मुलाखती देताना दिसतात. परंतु ‘धुरंधर २’ ने एक पूर्णपणे वेगळा मार्ग अवलंबलेला आहे. १९ मार्चला होणाऱ्या चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्याआधी चित्रपटातील सर्व कलाकार आणि तंत्रज्ञ गायब झाले आहेत. सामान्यतः, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या शेवटच्या आठवड्यात कलाकार टीव्ही शो आणि मॉल्समध्ये दिसतात, पण दिग्दर्शक आदित्य धरच्या रणनीतीने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे. चित्रपटाबद्दल लोकांमध्ये असलेली उत्सुकता अबाधित राहावी, यासाठी त्याने आपल्या संपूर्ण टीमला कोणत्याही माध्यमाशी संवाद न साधण्याचा सल्ला दिला आहे. मुख्य म्हणजे कुठेही बाहेर फिरु नये आणि कोणत्याही कार्यक्रमांना उपस्थितही राहू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत.
बॉलिवूड हंगामाच्या वृत्तानुसार, दिग्दर्शक आदित्य धरने आपल्या टीमला ‘धुरंधर द रिव्हेंज’ प्रदर्शित होईपर्यंत प्रसिद्धीपासून पूर्णपणे दूर राहण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये केवळ मोठे कार्यक्रमच नव्हे, तर मुलाखती आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांचाही समावेश आहे. ही टीम इतकी घाबरलेली आहे, किंवा अधिक योग्य शब्दात सांगायचे तर, इतकी शिस्तबद्ध आहे की चित्रपटाशी संबंधित प्रश्नांच्या भीतीने ते सार्वजनिक ठिकाणी जाणे टाळत आहेत. हे जुन्या बॉलिवूड पद्धतीच्या अगदी विरुद्ध आहे, जिथे मार्केटिंगवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.
एका प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेत्याने परिस्थितीबद्दल उघडपणे भाष्य केले. तो म्हणाला की परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की अभिनेते आता वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक कार्यक्रमांनाही टाळत आहेत. त्याच्या मते, “आम्ही आता लग्न समारंभ किंवा मंदिरांमध्ये जाणेही टाळत आहोत. फक्त घरीच राहा, हाच आमचा मंत्र आहे. आम्हाला चित्रपटाबद्दल कोणत्याही अवघड प्रश्नांना सामोरे न जाण्याची सूचना देण्यात आली आहे.” लोक या सिक्वेलबद्दल खूप उत्सुक आहेत आणि ते काहीही विचारू शकतात, त्यामुळे प्रदर्शनापर्यंत माध्यमांच्या नजरेपासून दूर राहणेच उत्तम आहे.
विशेष म्हणजे, ‘धुरंधर’ या पहिल्या चित्रपटाच्या वेळी वातावरण पूर्णपणे वेगळे होते. दिग्दर्शक वगळता, प्रत्येक लहान-मोठा कलाकार माध्यमांशी मोठ्या प्रमाणावर संवाद साधत होता. चित्रपटातील गाण्यांमध्ये दिसलेल्या नर्तकांनाही इतकी लोकप्रियता मिळाली होती की, त्यांना रिॲलिटी शो आणि खाजगी कार्यक्रमांमध्ये सादरीकरण करण्यासाठी मोठी रक्कम दिली जात होती. पहिल्या भागाच्या यशामुळे प्रत्येकाला प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याची भरपूर संधी मिळाली, पण सिक्वेलसाठी नियम पूर्णपणे बदलले आहेत.
पूर्वी राकेश बेदी आणि नवीन कौशिक यांच्यासारखे कलाकार मुलाखती देत होते, पण आता त्यांनीही माघार घेतली आहे. अक्षय खन्ना सहसा आपले वैयक्तिक आयुष्य खाजगी ठेवतो, पण पूर्वी खूप सक्रिय असलेले संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि आर. माधवन हेदेखील आता अंतर राखून आहेत. पूर्वी मुलाखतींमध्ये दिसणारा दानिश पांडोर, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जवळ आल्याने आता शांत झाला आहे.