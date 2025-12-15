दहा दिवसांत ‘धुरंधर’ची रेकॉर्डब्रेक कामगिरी, 500 कोटींचा टप्पा ओलांडला

आदित्य धर यांच्या ‘धुरंधर’ या सिनेमाचा सध्या सगळीकडे बोलबाला आहे. हा सिनेमा दिवसेंदिवस यशाचे शिखर गाठत जबरदस्त कमाई करत आहे. या सिनेमाने दहा दिवसांत बॉक्स ऑफिसवर त्सुनामी निर्माण केली आहे. सर्व शो हाऊसफुल चालले आहेत. ‘धुरंधर’ने फक्त 10 दिवसांत जगभरात 500 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.

व्यापारी सूत्रांनुसार, सिनेमाने 10 दिवसांत परदेशी बाजारपेठेत ₹100 कोटी पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. यापैकी 4.5 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त कमाई फक्त दुसऱ्या आठवड्यात झाली. धुरंधरने जगभरात 530 कोटीपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. या सिनेमाने दहाव्या दिवशी हिंदुस्थानात 58.20 कोटी रुपयांची कमाई करून धुरंधरने सर्व बेंचमार्क ओलांडले. आणि रविवारी हिंदी सिनेमासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सिनेमा म्हणून नोंद केली, ज्यामुळे हिंदुस्थानातील सिनेमाची एकूण कमाई 364.60 कोटी रुपयांवर पोहोचली आणि जगभरातील एकूण कमाई 552.70 कोटी रुपयांवर पोहोचली. रिलीज झाल्यापासून, धुरंधरने अभूतपूर्व, विक्रम मोडणारी कामगिरी केली आहे, दिवसेंदिवस स्वतःचे आणि उद्योगातील विक्रम मोडले आहेत.

