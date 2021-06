सत्तेत आल्यास 370 कलम पुन्हा लागू करू, पाकिस्तानी पत्रकारांसमोर दिग्विजय सिंह यांनी आश्वासन दिल्याचा भाजपचा दावा

काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह हे आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे नेहेमी चर्चेत असतात. भाजप नेते त्यांच्यावर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. सिंह हे पुन्हा एकदा भाजपच्या निशाण्यावर आले आहेत. सिंह यांनी क्लब हाऊसमधील संभाषणादरम्यान काँग्रेस सत्तेत आल्यास जम्मू कश्मीरमध्ये कलम 370 पुन्हा लागू करू असे म्हटल्याचा दावा भाजपच्या अमित मालवीय यांनी केला आहे. क्लब हाऊसमधील या संभाषणाला पाकिस्तानमधील एक पत्रकारही हजर होता असं मालवीय यांनी म्हटलं आहे.

In a Club House chat, Rahul Gandhi’s top aide Digvijaya Singh tells a Pakistani journalist that if Congress comes to power they will reconsider the decision of abrogating Article 370…

Really? यही तो पाकिस्तान चाहता है… pic.twitter.com/x08yDH8JqF

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 12, 2021