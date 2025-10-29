अमिताभ यांना केला वाकून नमस्कार, खलिस्तान्यांची पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझला दिली धमकी

सामना ऑनलाईन
|

खालिस्तानी दहशतवादी संघटना सिख ऑर जस्टीसने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ याचा 1 नोव्हेंबरला होणारा कॉन्सर्ट बंद पाडण्याची धमकी दिली आहे. दिलजीत याने ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या शोमध्ये त्यांच्या पायांना स्पर्श करून नमस्कार केल्याने ही धमकी आली आहे. त्याने असे करून 1984 मध्ये झालेल्या शीख हत्यांकाडांचा अपमान केल्याचे खलिस्तान्यांचे म्हणणे आहे.

बॉलिवूड महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या ‘कौन बनेगा करोडपती’ या रिअॅलिटी शोच्या 17 व्या सिझनमध्ये दिलजीत दोसांझने सहभाग घेतला होता. शो च्या प्रोमोमध्ये त्याने अमिताभ यांना वाकून नमस्कार केला आणि त्यांची गळाभेट घेतली. त्यानंतर त्याच्यावर प्रचंड टीका झाली होती.

दहशतवादी संघटनेच्या मते, अमिताभ बच्चन हे बॉलीवूड अभिनेते आहेत ज्यांनी 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी “खून का बदला खून” (रक्ताच्या बदल्यात रक्त)” या घोषणेसह हिंदुस्थानी जमावाला भडकावले होते. ज्यामुळे संपूर्ण हिंदुस्थानात 30 हजारहून अधिक शीख पुरुष, महिला आणि मुले मारली गेली. ज्यांच्या शब्दांनी हत्याकांडाला उत्तेजन दिले, त्या अमिताभ बच्चन यांच्या पायांना स्पर्श करून दिलजीत दोसांझने 1984 च्या शीख नरसंहारातील प्रत्येक पीडित, प्रत्येक विधवा आणि प्रत्येक अनाथाचा अपमान केला आहे, असे एसएफजेचे जनरल कौन्सिल गुरपतवंत सिंग पन्नूने धमकी देत म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नागिण डान्स करण्याच्या तयारीत असणाऱ्या बांगलादेशची फजीती, षटकार मारूनही फलंदाज बाद

वाघ-मानव संघर्ष पेटला , दोन महिन्यात अकरा जणांचा बळी

तडीपारीची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावा, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांचे आदेश

Ratnagiri News – एका दमात 120 फूट खोल समुद्रात झेपावली, चिपळूणच्या जलकन्येचा जगात डंका

नौदलाला बळ मिळणार, इस्त्रो लॉन्च करणार 4400 किलोचा सर्वाधिक वजनदार CMS-03 उपग्रह

लातूररोड रेल्वे स्थानकावर अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला

नितीश कुमार यांचा रिमोट कंट्रोल भाजपच्या हाती, बिहारच्या सभेत राहुल गांधी यांचा घणाघात

Latur News – लातूर जिल्ह्यातील 60 महसूल मंडळापैकी 29 महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टी

Photo – राष्ट्रपती मुर्मू यांची राफेल भरारी