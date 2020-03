Video – तुझ्या शरीरावर थुंकणार पण नाही, लाईव्ह शोमध्ये दिग्दर्शकाची महिलेवर अश्लील टिपण्णी

एका लाईव्ह टिव्ही शोमध्ये पाकिस्तानचे दिग्दर्शक व लेखक खलील उर रेहमान यांनी एका महिलेला शिवीगाळ करत तिच्यावर अश्लील टिपण्णी केली आहे. त्याच्या या असभ्य वर्तनाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून लोकांनी त्यांना चांगलेच फटकारले आहे.

This happened in A live show, @marvisirmed VS Khalil Ur rehman Qamar. #AuratMarch2020 pic.twitter.com/DtdizsDlxC

— Rai Saqib KharaL (@iRaiSaqib) March 3, 2020