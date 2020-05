पाकव्याप्त कश्मीरमधील रुग्णालयात वापरलेले PPE किट्स, पान थुंकल्याचे डाग

पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये आरोग्य व्यवस्था किती ढासळलेली आहे हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पाकव्याप्त कश्मीरमधल्या एका रुग्णालयात पाकिस्तानने वापरलेले PPE किट्स आणि मास्क दिले आहेत. त्यावर पान थुंकल्याचे डागही होते.

पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये शेख खलिफा बिन झैद हे रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात पाकिस्तानने PPE किट्स आणि मास्क दिले आहेत. परंतु त्यातले बहुतांश किट्स हे वापरले होते. त्यांच्यावर लाल रंगाचे डाग होते. तपासणी केले असता हे पान थुंकल्याचे डाग असल्याचे निष्पण्ण झाले आहे. त्यावरून रुग्णालय प्रशासाने राग व्यक्त करत ट्विटर झाला प्रकार सांगितला आहे. हे रुग्णालय म्हणजे पाकिस्तानची कचर्यारचा डबा झाला आहे अशा शब्दांत रुग्णालयाने पाकिस्तानविरोधात राग व्यक्त केला आहे. तसेच यापूर्वी चीनने खोटे टेस्टिंग किट्स दिले होते असेही रुग्णालयाने म्हटले आहे. हे सर्व सामान नष्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

Hospital across AJK has received around 3 Lakhs PPE kits from military hospital, rawalpindi but the kit we got in our hospital were already used before. Some of the mask had red stain on them, after lab testing it was found those were paan stain.

— CMH Muzaffarabad (@CmhAJK) May 19, 2020