तारक मेहता का उल्टा चष्मा मालिकेतील ज्येष्ठ अभिनेत्याचे निधन, दयाबेनवर कोसळला दुखाचा डोंगर

तारक मेहता का उल्टा चष्मा या मालिकेतील अभिनेत्री दिशा वाकानी हिचे वडिल व प्रसिद्ध अभिनेते, नाटककार भीम वाकानी यांचे निधन झाले आहे. भीम वाकानी यांनी तारक मेहता का उल्टा चष्मा या मालिकेत भूमिका केली होती.

तारक मेहता का उल्टा चष्मा या मालिकेचे निर्माते असित मोदी यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ”मी गेल्या काही वर्षांपासून त्यांना ओळखत आहे. मी अहमदाबादमध्ये जेव्हा मालिका बनवायचो तेव्हा आम्ही एकत्र काम केले आहे. त्यांनी दिशा व मयूरवर चांगले संस्कार केले आहेत. आज त्यांचे वयाच्या 84 व्या वर्षी निधन झाले”, असे असित मोदींनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

भीम वाकानी यांनी तारक मेहता का उल्टा चष्मा या मालिकेत एक छोटी भूमिका साकारली होती. या मालिकेतील चंपक चाचांच्या मित्राच्या भूमिकेत ते दिसले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांची जीभ घसरली, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याबाबत केले आक्षेपार्ह वक्तव्य

Israel Iran War – आजची रात्र मंगल ठरणार की अमंगल? जे.डी. व्हान्स यांच्या विधानाने जगाचे आखाताकडे लक्ष

IPL 2026 – चाहत्यांचा हिरमोड; पावसामुळे राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील टॉसला उशीर

तपास आणि चौकशी अशा शाब्दिक खेळात अजितदादांच्या मृत्यूचा तपास अडकता कामा नये – रोहित पवार

भिमाशंकर मंदिर आणखी दीड महिना बंद राहणार, नित्यदर्शनासाठी भाविकांना 1 जूनपर्यंत वाट पाहावी लागणार

मराठी अभिनेता शेखर फडके याला पितृशोक, सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत दिली माहिती

IPL चा बळी! वाहतूक कोंडीत रुग्णवाहिका अडकली आणि महिलेचा मृत्यू, 26 दिवसांच्या बाळासह तीन मुलं झाली पोरकी

Israel Iran War – आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल…; ट्रम्प यांचा इराणला निर्वाणीचा इशारा

Israel Iran War – अमेरिका-इराणमध्ये होर्मुझबाबत करार होणार? काही मुद्द्यांवर अद्यापही मतभेद