हिंदुस्थान-चीन सीमेवर दिवाळी सेलिब्रेशन! एकमेकांना दिली मिठाई भेट

दिवाळीचे औचित्य साधत हिंदुस्थान आणि चीन या उभय देशांमधील 2020 पासून सुरू असलेला सीमावाद अखेर संपुष्टात आला. आज दोन्ही देशांतील सैनिकांनी एकमेकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देत मिठाई भेट दिली. चुशुल-मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंटवर मिठाईचे आदान प्रदान करण्यात आले. यावेळी दोन्ही देशांतील सैन्य अधिकाऱ्यांनी एकमेकांना मिठाई देत फोटो सुद्धा काढले.

Soldiers of the Indian and Chinese Army exchange sweets at the Chushul-Moldo border meeting point on the occasion of #Diwali.

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/MwhGgIYQ98

— ANI (@ANI) October 31, 2024