अमेरिकेतील दोन दशकांच्या संघर्षाला अखेर यश; न्यूयॉर्कमध्ये पुढल्या वर्षापासून दिवाळी होणार आणखी ‘Happy’

अमेरिकेत गेल्या काही वर्षांपासून दिवाळी उत्सव साजरा करण्यात येऊ लागला आहे. पण आता दिवाळी न्यूयॉर्कमधील लोकांसाठी विशेष असणार आहे. कारण आता दिवाळीला शाळांना सुट्टी देण्यात येणार आहे. शाळांच्या सुट्टी संदर्भातील ही घोषणा शहराचे महापौर एरिक अॅडम्स यांनी सोमवारी केली. शाळांना दिवाळीची सुट्टी देण्याचा निर्णय हा कायद्याद्वारे करण्यात आल्याचा आपल्याला अभिमान असल्याचं देखील महापौरांनी बोलून दाखवलं.

न्यूयॉर्क असेंब्लीच्या सदस्या जेनिफर राजकुमार, ज्यांनी दिवाळीच्या सणाला शहरात सुट्टी जाहिर व्हावी यासाठी बरीच मेहनत घेत मागणी लावून धरली होती. त्यांनी सांगितलं की, दक्षिण आशियाई समुदायाने दोन दशकांहून अधिक काळ संघर्ष केल्यानंतर, हा विजय मिळवून दिल्याचा अभिमान वाटतो.

असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, यावर्षी विद्यार्थ्यांना दिवाळीची सुट्टी मिळणार नाही कारण 2023-2024 चे शाळेचे कॅलेंडर आधीच ठरवले गेले होते.

I said I would do it, and I did! @QNS covers the passage of my legislation to make Diwali a school holiday.

After a fight of over 2 decades by the South Asian community, I was proud to deliver this win for the community, for NY, and for America. 🇺🇸 https://t.co/0ELNGOyqYe

— Assemblywoman Jenifer Rajkumar (@JeniferRajkumar) June 13, 2023