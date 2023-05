कर्नाटकचा मुख्यमंत्री कोण होणार? डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्यात पोस्टर वॉर

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. 224 जागांपैकी काँग्रेसने 136 जागांवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. काँग्रेसच्या या विजयामुळे दक्षिणेतील एकमेव राज्यही भाजपच्या हातातून गेले आहे.

काँग्रेसच्या या ऐतिहासिक विजयानंतर आता मुख्यमंत्रीपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. आज या संदर्भात काँग्रेसची बैठक पार पडणार असून मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा केली जाईल. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि कर्नाटकचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावरून रस्सीखेच सुरू आहे.

मुख्यमंत्रीपद आपल्याच नेत्याला मिळावे यासाठी कार्यकर्तेही सक्रिय झाले आहेत. बंगळुरू येथे सिद्धरामय्या यांच्या निवासस्थानाबाहेर कार्यकर्त्यांनी पोस्टर्स लावले आहेत. यावर सिद्धरामय्या यांचा पुढील मुख्यमंत्री असा उल्लेख करण्यात आला आहे. सिद्धरामय्या यांनी याआधी 2013 ते 2018 पर्यंत कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे. त्यांच्याकडे चांगला अनुभवही असून ते एकूण आठ वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत.

#WATCH | Supporters of senior Congress leader Siddaramaiah put up a poster outside Siddaramaiah’s residence in Bengaluru, referring to him as “the next CM of Karnataka.” pic.twitter.com/GDLIAQFbjs

— ANI (@ANI) May 14, 2023