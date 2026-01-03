भाजपकडे पाहून संघ समजून घेऊ नका, सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे विधान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले की गणवेश आणि शारीरिक प्रशिक्षण असूनही संघ हा कोणताही अर्धसैनिक संघटन नाही आणि भारतीय जनता पक्षाकडे (BJP) पाहून संघाबाबत निष्कर्ष काढणे ही मोठी चूक ठरेल.
प्रबुद्ध नागरिकांच्या सभेत बोलताना त्यांनी सांगितले की संघाचे कार्य समाजाला संघटित करणे, त्यात आवश्यक गुण-सद्गुणांचा विकास करणे आणि देश पुन्हा कधीही परकीय शक्तीच्या अधीन जाऊ नये यासाठी समाजाला सक्षम बनवणे हे आहे. त्यांनी सांगितले की आम्ही गणवेश घालतो, पथसंचलन आणि दंडप्रयोग करतो, तरीही त्याला अर्धसैनिक संघटना समजणे चुकीचे आहे, कारण संघ ही एक अनोखी संघटना आहे आणि तिला समजून घेणे सोपे नाही.
भागवत यांनी पुढे म्हटले की भाजपा पाहून किंवा विद्या भारतीकडे पाहून संघाला समजण्याचा प्रयत्न करणे हीही मोठी चूक आहे. आरएसएसला जनसंघ आणि त्यानंतरच्या भारतीय जनता पक्षाचा वैचारिक आधार मानले जात असले तरी संघाबद्दल खोटे कथानक तयार केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. लोक विश्वसनीय स्रोतांऐवजी केवळ विकिपीडियावर अवलंबून राहतात आणि त्यामुळे गैरसमज निर्माण होतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
संघाच्या भूमिकेबाबत निर्माण झालेल्या या गैरसमजांमुळे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त देशभर झालेल्या त्यांच्या दौऱ्यांचा उल्लेख करत त्यांनी स्पष्ट केले की संघाचा जन्म कोणत्याही प्रतिक्रिया किंवा विरोधातून झालेला नाही आणि तो कोणाशी स्पर्धाही करत नाही. त्यांनी सांगितले की इंग्रज हे भारतावर आक्रमण करणारे पहिले लोक नव्हते; याआधीही काही वेळा दूरवरून आलेल्या थोडक्या आणि तुलनेने दुर्बळ लोकांनी देशाला पराभूत केले. ते आपल्याइतके समृद्ध किंवा सदाचारी नसतानाही आपल्याला हरवत राहिले, असे सात वेळा झाले आणि इंग्रज आठवे आक्रमक ठरले, असे भागवत म्हणाले. यामुळे स्वातंत्र्य टिकून राहण्याची हमी काय, आणि असे वारंवार का घडले, याचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.