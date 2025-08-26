पायांचे व्यायाम केल्याने म्हातारपणात अल्झायमरचा धोका कमी होतो? जाणून घ्या सविस्तर

अल्झायमर हा एक असा आजार आहे जो वयानुसार स्मरणशक्ती आणि विचार करण्याची क्षमता कमकुवत करतो. त्याचा परिणाम हळूहळू तुमच्या जीवनशैलीवर आणि दिनचर्येवर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पायांचे व्यायाम मेंदूला निरोगी ठेवण्यासाठी आणि म्हातारपणात होणाऱ्या अल्झायमरचा धोका कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
अल्झायमर हा एक प्रकारचा न्यूरोलॉजिकल आजार आहे ज्यामध्ये मेंदूच्या पेशी हळूहळू प्रभावित होऊ लागतात. यामुळे व्यक्तीची स्मरणशक्ती कमकुवत होते, विचार करण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता कमी होते आणि वर्तनावरही परिणाम होतो. सहसा हा आजार वयानुसार दिसून येतो, परंतु कधीकधी तो 50 वर्षां आधीच्या लोकांमध्ये दिसून येतो. त्याची मुख्य कारणे म्हणजे मेंदूमध्ये प्रथिनांचे असामान्य संचय, अनुवांशिक घटक, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, ताणतणाव आणि वाईट जीवनशैली. हळूहळू ही स्थिती इतकी गंभीर होते की व्यक्ती सामान्य कामे देखील करू शकत नाही, तसेच कुटुंबाला देखील ओळखू शकत नाही किंवा स्वतःची काळजी देखील घेऊ शकत नाही.
अल्झायमरचा केवळ स्मरणशक्तीवरच परिणाम होत नाही तर हळूहळू संपूर्ण शरीरावरही त्याचा खोलवर परिणाम होतो. सुरुवातीच्या टप्प्यात, व्यक्तीला छोट्या छोट्या गोष्टी विसरण्याची सवय लागते. नंतर, ही समस्या वाढते आणि विचारक्षमतेत गोंधळ, भाषेशी संबंधित अडचणी आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करते. रुग्ण हळूहळू खाणे, आंघोळ करणे किंवा कपडे घालणे यासारखी दैनंदिन कामे विसरू लागतो. बऱ्याचदा रुग्णाचे संतुलन बिघडते, चालण्यास त्रास होतो आणि झोपेशी संबंधित समस्या उद्भवतात. शेवटच्या टप्प्यात, रुग्ण पूर्णपणे इतरांवर अवलंबून राहतो आणि त्याच्या जीवनावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो.
पायांचे व्यायाम केल्याने म्हातारपणात अल्झायमरचा धोका कमी होऊ शकतो. नियमित पायांच्या व्यायामाचा मेंदूच्या कार्यावर सकारात्मक परिणाम होतो. व्यायामादरम्यान पायांच्या स्नायूंच्या हालचालीमुळे मेंदूला आवश्यक न्यूरॉन्स आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारतो. यामुळे मज्जासंस्था मजबूत होते आणि मेंदूच्या पेशींना होणारे नुकसान कमी होते.
स्क्वॅट्स, चालणे, सायकलिंग आणि लेग प्रेस सारखे पायांच्या ताकदीचे व्यायाम केवळ शरीराला तंदुरुस्त ठेवत नाहीत तर मेंदूचे आरोग्य देखील सुधारतात. याशिवाय, योग आणि प्राणायाम मेंदूच्या पेशींचे संरक्षण करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरू शकतात. म्हणूनच, वय वाढत असताना तुमच्या जीवनशैलीत नियमित व्यायामाचा समावेश करणे खूप महत्वाचे आहे.
या गोष्टी लक्षात ठेवा
-
दररोज किमान 30 मिनिटे पायांचे व्यायाम करा
-
चालणे, योगा आणि सायकलिंग हे तुमच्या दिनचर्येचा भाग बनवा
-
निरोगी आहार घ्या आणि पुरेशी झोप घ्या
-
दारू आणि धूम्रपानापासून दूर रहा
-
मानसिकदृष्ट्या सक्रिय रहा, पुस्तके वाचा, कोडी खेळा, नवीन गोष्टी शिका
-
ताण नियंत्रित करण्यासाठी ध्यान करा