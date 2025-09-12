डोंबिवलीत घरांची किंमत मुंबईएवढी, पलावा सिटीत दोन पेंटहाऊसची 16 कोटींना विक्री

सामना ऑनलाईन
|

सांस्कृतिक उपराजधानी असा लौकिक असलेल्या डोंबिवली शहरात घरांची किंमत आता मुंबईएवढी झाली आहे. कल्याण-शीळ फाटा रोडवरील पलावा सिटी या उच्चभ्रूंच्या वसाहतीमध्ये दोन आलिशान पेंटहाऊस 16 कोटी रुपयांना विकले गेले आहेत. 9 हजार 500 स्क्वेअर फूट असे पेंटहाऊसचे क्षेत्रफळ असून एका स्क्वेअर फुटामागे 16 हजार 400 रुपये मोजावे लागले. डोंबिवलीतील रिअर इस्टेटला सुगीचे दिवस आले असून हा सर्वोच्च दर असल्याचे सांगण्यात येते.

हे दोन पेंटहाऊस हँगिंग गार्डन इमारतीच्या 35व्या मजल्यावर आहेत. तेथे 10 गाडय़ांचे पार्किंग उपलब्ध करून दिले असून विक्रीच्या व्यवहाराची नोंदणी नुकतीच करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येकी 54 लाख 6 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क तर 60 हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागले. गेल्या वर्षी येथे दोन फ्लॅट सात कोटींना विकले गेले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

क्रांतीचे लोण अमेरिकेत पोहचले, ट्रम्प यांचा उजवा हात चार्ली कर्क यांची भरसभेत गोळ्या घालून हत्या

मुख्यमंत्री फडणवीस बघा काय म्हणताहेत, सरसकट आरक्षण दिले नाही!

एल्फिन्स्टन पूल आजपासून बंद

नेपाळच्या तुरुंगातून 15 हजार कैद्यांच्या पलायनानंतर हिंदुस्थानच्या सीमेवर टेन्शन, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहारमध्ये एसएसबी अलर्टवर

Chhagan Bhujbal Makes Strong Statement on Guardian Minister

राजकीय दबावापोटी कुणाचे मागासलेपण ठरू शकत नाही,भुजबळांचा हल्ला

आज ‘दशावतार’ अवतरणार! दणक्यात प्रीमियर; आदित्य ठाकरे यांनी दिल्या शुभेच्छा

हिंदुस्थान-पाकिस्तान सामन्याला असाही विरोध, ब्लॉकबस्टर क्रिकेट युद्धाकडे प्रेक्षकांची पाठ; तिकीटविक्रीला थंड प्रतिसाद

आपचे खासदार संजय सिंह श्रीनगरमध्ये नजरकैदेत

शिवरायांचे नाव बदलून कर्नाटकात मेट्रो स्टेशनला सेंट मेरी नाव