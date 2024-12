बुद्धिबळाचा नवा राजा! डी. गुकेश बनला सर्वात तरुण World Chess Champion

हिंदुस्थानचा आघाडीचा ग्रॅण्डमास्टर दोम्माराजू गुकेशने World Chess Championship चा किताब जिंकत हिंदुस्थानच्या शिरपेचाना मानाचा तुरा रोवला आहे. वयाच्या 18 व्या वर्षी त्याने हा बहुमान पटकावला आहे. गुकेशने अटीतटीच्या लढतीत गतविजेत्या चिनच्या डिंग लिरेनचा 14 व्या फेरीत पराभव केला.

🇮🇳 Gukesh D is the YOUNGEST WORLD CHAMPION in history! 🔥 👏 pic.twitter.com/MYShXB5M62

— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 12, 2024