विदेशातून आयात होणाऱ्या कार महाग होणार; ट्रम्प प्रशासनाने फोडला टॅरिफ बॉम्ब, जगभरातील ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात ‘टॅरिफ वॉर’ सुरू केले आहे. याचाच पुढचा अध्याय बुधवारी पहायला मिळाला असून ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेमध्ये आयात होणाऱ्या सर्व वाहनांवर टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्हाईट हाऊसने याबाबत एक आदेश जारी करत विदेशातून आयात होणाऱ्या वाहनांवर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जगभरातील ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ उडाली असून यामुळे अमेरिकेमध्ये विदेशी कारच्या किंमती वाढणार आहेत.

सत्तेत आल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प एका मागोमाग एक धडक निर्णय घेत आहेत. अमेरिकेतली निर्वासितांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यासह त्यांनी जगभरात टॅरिफ वॉर सुरू केले. अमेरिकेच्या वस्तुंवर लावण्यात शुल्काएवढेचे शुल्क विदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तुंवर लावण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. आता त्यांनी विदेशातून आयात होणाऱ्या सर्व वाहनांवर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. हा उपाय कायमस्वरूपी असणार असून 2 एप्रिलपासून हा निर्णय लागू होईल आणि 3 एप्रिलपासून याची अंमलबजावणीही सुरू होईल, असे ट्रम्प यांनी सांगितले.

अमेरिकेत निर्मिती न झालेल्या सर्व गाड्यांवर आम्ही 25 टक्के कर आकारणार आहोत. हा कर कायमस्वरूपी असणार आहे, असे डोनाल्ड ट्रम्प ओव्हल ऑफिसमध्ये म्हणाले. या निर्णयामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले. तसेच जर कारचे उत्पादन अमेरिकेत घेणार असाल तर त्याला कोणताही कर लावणार नाही, असेही ट्रम्प म्हणाले.

Trump moves to protect US auto industry with 25 per cent hefty import tariffs

Read @ANI Story | https://t.co/KnrMrGs8Z5#Trump #US #AutoIndustry #tariffs pic.twitter.com/coBD2Uevs9

— ANI Digital (@ani_digital) March 26, 2025