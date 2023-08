Donald Trump arrest – माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अटक; अमेरिकेच्या राजकारणात खळबळ

अमेरिकेमध्ये नाट्यमय घडामोडी सुरू असून माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Former US President Donald Trump) यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये फसवणूक केल्याप्रकरणी शरणागती पत्करली आहे. अटलांटाच्या फुल्टन काऊंटी तुरुंगात (Fulton County Jail) त्यांनी शरणागती पत्करताच पोलिसांनी त्यांना अटक केली.

ट्रम्प यांना औपचारिकरित्या अटक करण्यात आल्याची माहिती शेरीफ कार्यालयाने दिली. अटकेनंतर त्यांना एका खोलीत नेण्यात आले आणि त्यांच्या बोटांचे ठसे घेण्यात आले. यानंतर त्यांचे गुन्हेगारांप्रमाणे मगशॉट अर्थात वेगवेगळ्या अँगलने फोटोही काढण्यात आले. यातील एक फोटो फुल्टन काऊंटी तुरुंग प्रशासनाने जारी केला आहे.

ट्रम्प यांना अटकेनंतर फुल्टन काऊंटी येथील तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. येथे त्यांचा कैदी नंबर P01135809 होता. विशेष म्हणजे वर्षभरात त्यांना चौथ्यांदा अटक करण्यात आली.

