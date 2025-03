Donald Trump डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खरेदी केली Tesla Car; म्हणाले मस्ककडून डिस्काउंट नाही घेतला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ( US President Donald Trump ) आणि Tesla कंपनीचे सीईओ एलोन मस्क (Elon Musk) यांची चांगलीच दोस्ती आहे. ट्रम्प आणि मस्क यांच्या दोस्तीची जगभरात चर्चा असून अनेकांनी त्यावर टीका देखील केली आहे. आता अशातच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी एलोन मस्क यांच्यासोबत लाल रंगाची चकचकीत टेस्ला कार खरेदी केली. ही कार निवडण्यासाठी खुद्द एलोन मस्क यांनी ट्रम्प यांना मदत केली. एलोन मस्कची इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्लाला पाठिंबा देण्यासाठी ही कार खरेदी करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

Get in, patriots—we have a country to save.🇺🇸 @ElonMusk helps President Trump pick his new @Tesla ! pic.twitter.com/VxdKMsOBjW

Tesla Model X च्या ड्रायव्हरच्या सीटवर बसताना ट्रम्प म्हणाले, ‘वाह, काय सुंदर आहे’. त्यानंतर त्यांच्या सोबतच्या सीटवर बसलेल्या मस्क बसले. या कारचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही कार अवघ्या काही सेकंदात ताशी 95 किलोमीटर वेग घेते.

ट्रम्प यांना गाडी चालवण्याची परवानगी नसल्याने त्यांनी कारची टेस्ट ड्राइव्ह घेतली नाही. पण ते म्हणाले की ही गाडी व्हाईट हाऊसमध्येच ठेवण्यात येईल जेणेकरून त्यांचे कर्मचारी ती वापरू शकतील.

ट्रम्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी सुमारे $80,000 किमतीत ही कार खरेदी केली आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे डिस्काउंट मागितलेला नाही.

‘मस्क मला डिस्काउंट देईल, पण जर मी डिस्काउंट घेतला तर ते म्हणतील, अरे, मला फायदे मिळाले’, असं ट्रम्प यांनी बोलून दाखवलं.

Number one, it’s a great product, as good as it gets—and number two, because @ElonMusk has devoted his energy and his life to doing this and I think he has been treated very unfairly… pic.twitter.com/6qrfwrbT0f

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2025