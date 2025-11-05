टॅरिफवरून ट्रम्प सरकारला अमेरिकेच्या कोर्टात आव्हान

1977 च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत टॅरिफ लादण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आहे की अमेरिकन काँग्रेसला, यावर महत्त्वाचा युक्तिवाद बुधवारी अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. 54 वर्षीय हिंदुस्थानी वंशाचे नील कात्याल हे याचिकाकर्त्यांचे प्रमुख वकील आहेत. नील कात्याल राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टॅरिफ लादण्याचा अधिकार नसून तो अमेरिकन काँग्रेसला आहे, असा युक्तिवाद करतील. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘देशाच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रकरणांपैकी एक’ असे या खटल्याचे वर्णन केले आहे. ‘माझ्या मते हा अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या आणि परिणामकारक निर्णयांपैकी एक असेल. जर आपण जिंकलो तर आपण जगातील सर्वात श्रीमंत आणि सर्वात सुरक्षित देश असू. जर आपण हरलो तर आपला देश जवळ जवळ तिसऱया जगातील देशांच्या दर्जापर्यंत घसरू शकतो. त्यामुळे देवाला प्रार्थना करा की, असे होऊ नये!’, असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले.
कोण आहेत नील कात्याल?
नील कात्याल हे अमेरिकन कायदा वर्तुळातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात पन्नासहून अधिक खटले लढवले आहेत. 2000 मध्ये बुश विरुद्ध गोर खटल्यात उपराष्ट्रपती अल गोर यांचे सहसल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले होते. तेव्हा ते राष्ट्रीय स्तरावर पहिल्यांदा चर्चेत आले होते.
गेल्या काही वर्षांत नील कात्याल यांनी ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केलेल्या धोरणांना वारंवार आव्हान दिले आहे. म्हणून अमेरिकेत त्यांना ‘ट्रम्प टॉरमेंटॉर’ म्हणून ओळखले जाते. नील कात्याल यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात मुस्लिमबहुल देशांतील नागरिकांच्या अमेरिकेत प्रवेशबंदीविरोधात आणि त्यांच्या हद्दपारीविरोधात अमेरिकन सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. नील कात्याल यांचे आईवडील शिकागोमध्ये राहणारे स्थलांतरित हिंदुस्थानी आहेत. त्यांच्या आई प्रतिभा या डॉक्टर आहेत, तर वडील अभियंता होते. नील कात्याल यांनी येल लॉ स्पूलमधून पदवी प्राप्त केली आहे.