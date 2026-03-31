आखाती युद्धात भडकाभडकी सुरूच! ट्रम्प यांची धमकी! इराण पूर्ण उद्ध्वस्त करू

आखातात सुरू असलेल्या युद्धात भडकाभडकी सुरूच आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला पुन्हा धमकी दिली आहे. ‘होर्मुझ खुले करून युद्धबंदी करण्यास इराण तयार न झाल्यास संपूर्ण इराण उद्ध्वस्त करून टाकू. इराणचे वीज निर्मिती प्रकल्प, तेल विहिरी आणि खर्ग बेटे नष्ट करून टाकू,’ असा इशारा ट्रम्प यांनी सोमवारी दिला.

सोशल मीडियावर ट्रम्प यांनी सांगितले की, युद्ध थांबवण्यासाठी आमचे सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करत आहे. इराणशी सुरू असलेल्या वाटाघाटी बऱ्याच पुढे गेल्या आहेत. मात्र लवकर तोडगा न निघाल्यास आम्ही आखातातील मुक्काम हलवू आणि जाता जाता मोठा विध्वंस घडवून आणू. खारे पाणी गोडे करण्याचे प्रकल्पही आमच्या निशाण्यावर असतील, असेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रुपयाची लोळण,95चा नीचांक! निर्मलाताई म्हणतात, रुपया ठीक चल रही है!!

नऊ लाखांच्या उत्पन्नासाठी 2 कोटी नऊ लाखांचे घर; म्हाडाकडून अल्प उत्पन्न गटाची क्रूर थट्टा…

भोंदूबाबाला कोठडीत हवंय भस्म, कुंकू, जपमाळ! न्यायालयाने मागणी अर्ज फेटाळला

अमित शहा यांचे जुनेच भाषण नव्याने, ‘60 वर्षे काँग्रेसने काय केले?’

महाराष्ट्रात अमली पदार्थांविरोधात लढा – मुख्यमंत्री

इराणचे प्रत्युत्तर, शत्रूला पूर्ण नेस्तनाबूत करू!

पुण्यात लहरी पावसाचा दंगा, आज मुंबईत मेघ गर्जनेसह बरसणार!

नवीन कर प्रणाली… पॅन कार्ड ते एटीएमपर्यंत नियम बदलणार; उद्यापासून खिशाला कात्री, डोक्याला ताप!

अंगठय़ा, रत्ने आणि चिंचोके एसआयटीच्या ताब्यात