मी इतका प्रसिद्ध की स्वागतासाठी 1 हिंदुस्थानी जमणार, ट्रम्प यांचा अमेरिकेत दावा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हिंदुस्थानच्या दौऱ्यावर येत आहेत. हिंदुस्थानच्या दौऱ्यावर येताना ट्रम्प यांचा उत्साह चांगलाच पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेतील एका सभेत बोलताना त्यांनी अहमदाबादमध्ये त्यांच्या स्वागतासाठी 1 कोटी लोक येणार असल्याचा दावा केला आहे. याआधी त्यांनी कधी 50 लाख तर कधी 70 लाख लोक स्वागतासाठी येणार असल्याचे दावे केले होते.

अमेरिकेतील कोलराडो येथील सभेला संबोधित करताना ट्रम्प म्हणाले की, ‘… मी ऐकले आहे की तिथे 1 कोटी लोक स्टेडिअमपर्यंत माझ्या स्वागतासाठी उभे असणार आहेत. ही संख्या 60 लाख ते 1 कोटी असू शकेल.’

“I’m going to india next week and we’re talking trade,” Trump says at campaign rally in Colorado. “I hear they’re going to have 10 million people—anywhere from 6 to 10 million people” lining streets on the route to stadium. pic.twitter.com/DBjh7OIbUm

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) February 21, 2020