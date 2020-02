NamasteyTrump Live – ‘नमस्ते’ म्हणत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणाला सुरुवात

#NamasteyTrump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सोमवारपासून हिंदुस्थानच्या दौऱ्यावर आहेत. विमानतळाहून ट्रम्प थेट महात्मा गांधींच्या साबरमती आश्रमात पोहोचले. त्यांनी गांधी आश्रमाला भेट दिल्यानंतर आता ते मोटेरा स्टेडिअमच्या दिशेने रवाना झाले आहेत.

ट्रम्प यांच्या भाषणात गुजरातचा विशेष उल्लेख

दिवाळी-होळी सारखे उत्सव हिंदुस्थानातच होतात – ट्रम्प

क्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकर ते विराट कोहली अशा प्रवासाचाही उल्लेख केला

हिंदुस्थानच्या बॉलीवूडचाही उल्लेख, ‘डीडीएलजे’चा विशेष उल्लेख केला

ट्रम्प यांच्या भाषणात त्यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या प्रेरणादायी विचारांचा उल्लेख

मोदींच्या नेतृत्त्वात हिंदुस्थानात शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत वीज पोहोचली, देशाने प्रगती केली

‘मोदी ग्रेट चॅम्पिअन ऑफ इंडिया’ आहेत

आमच्या परिवाराचे इतके भव्य स्वागत केल्याबद्दल धन्यवाद

मोटेरा सारख्या सुंदर स्टेडिअममध्ये हा समारंभ होत आहे

नमस्ते म्हणत ट्रम्प यांच्या भाषणाला सुरुवात

हिंदुस्थानच्या भूमीतून डोनाल्ड ट्रम्प काय बोलतात याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागले आहे

इवांका आणि त्यांच्या पतीचेही स्वागत

फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिकेचे इथे स्वागत आहे, हेल्थी अमेरिकेसाठी त्या अभियान चालवतात, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन

ट्रम्प परिवाराचे इथे स्वागत आहे

एकाला स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीचा अभिमान आहे, तर दुसऱ्याला स्टॅच्यूवर अभिमान

ट्रम्प यांचा परिवार येथे येणे हा हिंदुस्थान-अमेरिकेचा राजकीयच नाही तर पारिवारिक दृढ करणारा प्रसंग आहे

विमानतळ ते या स्टेडिअम दरम्यानचा प्रवास या संपूर्ण देशाची झलक दाखवणारा होता

इतका मोठा प्रवास करून ट्रम्प यांचा परिवार थेट साबरमती आणि या स्टेडिअमवर आले

हा एक ऐतिहासिक सोहळा

नमस्ते ट्रम्प म्हणत मोदींनी त्यांचे स्वागत केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाला सुरुवात

अमेरिकेच्या राष्ट्रगीतासाठी सारे स्टेडिअम उभे राहिले, अमेरिकेच्या राष्ट्रगीतानंतर हिंदुस्थानचे राष्ट्रगीत वाजवण्यात आले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मोटेरा स्टेडिअमच्या स्टेजवर पोहोचले

ट्रम्प मोटेरा स्टेडिअम परिसरात पोहोचले

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi enroute Motera Stadium in Ahmedabad, where #NamasteTrump event will be held shortly. pic.twitter.com/mzLtQIrJEo — ANI (@ANI) February 24, 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांना चरख्यावर सूतकताई कशा प्रकारे केली जायची ते समजावले

#WATCH US President Donald Trump and First Lady Melania Trump spin the Charkha at Sabarmati Ashram. PM Modi also present. #TrumpInIndia pic.twitter.com/TdmCwzU203 — ANI (@ANI) February 24, 2020

डोनाल्ड ट्रम्प विमानतळावरून महात्मा गांधी यांच्या साबरमती आश्रमात पोहोचले.

#WATCH US President Donald Trump and First Lady Melania Trump arrive at Sabarmati Ashram. They were received by PM Narendra Modi. #TrumpInIndia pic.twitter.com/pXasQxrrG0 — ANI (@ANI) February 24, 2020

#WATCH: Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives in Ahmedabad. US President Donald Trump and First Lady Melania Trump, along with with a high-level delegation, is arriving here today. pic.twitter.com/eVkxLON4Mz — ANI (@ANI) February 24, 2020

पंतप्रधान मोदी यांचे अहमदाबाद येथे आगमन

#WATCH Gujarat: Artists as well as visitors on the route from the Ahmedabad airport to the Motera Stadium. Prime Minister Narendra Modi will hold a roadshow along with US President Donald Trump and will participate in ‘Namaste Trump’ event at Motera Stadium today. pic.twitter.com/3dnq1V0RWg — ANI (@ANI) February 24, 2020