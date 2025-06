मादक तरुणी अन् ‘लोलिता एक्स्प्रेस’मधील धुंद करणाऱ्या रंगेल पार्ट्या; ‘जेफ्री एपस्टिन फाइल्स’वरून मस्कचा ट्रम्पवर निशाणा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि टेस्लाचे प्रमुख एलॉन मस्क यांच्या मैत्रित आता दुरावा निर्माण झाला आहे. त्यांच्यातील वाढत्या तणावाचा परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून येत आहे. यामुळे एलन मस्क यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. याचा बदला म्हणून आता मस्क यांनी जुने प्रकरण उघड करायला सुरुवात केली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव जेफ्री एपस्टिन फाइल्समध्ये असल्याचे एलन मस्क यांनी म्हटले आहे. आणि म्हणूनच या फाइल्स ‘टॉप सिक्रेट’ फाइल्सच्या श्रेणीत येतात. मस्क यांनी घेतलेल्या नावामुळे आता अमेरिकन राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

उद्योगपती एलन मस्क यांनी त्यांच्या ट्वीटरवर याबाबात पोस्ट केली आहे. “आता खरोखरच मोठा बॉम्बस्फोट करण्याची वेळ आली आहे. डोनाल्ड ट्रम्पचे नाव एपस्टिन फाइल्समध्ये आहे. आणि म्हणूनच ते सार्वजनिक केले गेले नाही. तुमचा दिवस चांगला जावो, डीजेटी!”अशी पोस्ट मस्क यांनी केली आहे.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025