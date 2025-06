…तर इराणवर पुन्हा हल्ला करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा

इराण-इस्रायल युद्धामुळे मध्यपूर्वेत तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही देशांनी अत्याधुनिक हत्यारांनी एकमेकांवर हल्ला केला. अमेरिकेनेही यात उडी घेतली होती. मात्र 12 दिवसानंतर हा संघर्ष थांबला आणि युद्धविरामाची घोषणा झाली. युद्धादरम्यान इराणने इस्रायल आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना आपली ताकद दाखवून दिली. आता युद्धविराम झाला असला तरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची युद्धाची खुमखुमी कमी झालेली नाही. शुक्रवारी व्हाईट व्हाऊसमध्ये माध्यमांना संबोधित करताना त्यांनी गरज पडल्यास इराणवर पुन्हा हल्ला करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे म्हटले. त्यामुळे हा युद्धविराम किती दिवस लांबेल हा प्रश्नच आहे.

अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये इराणचे आण्विक तळ पूर्णपणे नष्ट झाल्याचे पुनरुल्लेख डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला. अमेरिकेने इराणचे आण्विक तळ नष्ट केले. लक्ष्याचा आम्ही अचूक भेद केला. इतर दोन ठिकाणीही आम्ही हल्ला केला. या हल्ल्यातून सावरून ते नजीकच्या काळात अण्वस्र बनवू शकतील असे वाटत नाही. या आण्विक तळांवर त्यांनी एक ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त खर्च केले होते. हे खुप धोकादायक होते आणि आम्ही ते नष्ट केले. तिथे सीमेंट-काँक्रीटच्या ढिगाऱ्याखाली असणारे सर्वकाही नष्ट झाले, असे म्हणत ट्रम्प यांनी इराणचे आण्विक तळ सुरक्षित असल्याचा दावा फेटाळून लावला.

