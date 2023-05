डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का, लैंगिक शोषण प्रकरणात दोषी ठरवत न्यायालयाने ठोठावला 41 कोटींचा दंड

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यूयॉर्क येथील न्यायालयाने ट्रम्प यांना लैंगिक शोषण प्रकरणात दोषी ठरवले असून लेखिका ई जीन कॅरोल (E Jean Carroll) यांना 5 लाख डॉलरची (जवळपास 41 कोटी) नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या 9 सदस्यीय समितीने ट्रम्प यांना लैंगिक शोषण आणि लेखिका कॅरोल यांची बदनामी केल्याबद्दल दोषी ठरवले. मात्र बलात्काराचा आरोप फेटाळून लावल्याने ट्रम्प यांना थोडासा दिलासा मिळाला.

