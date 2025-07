‘वन बिग ब्युटीफूल बिल’चे कायद्यात रुपांतर; ट्रम्प यांनी केली स्वाक्षरी, व्हाईट हाऊसमध्ये फटाक्यांची आतषबाजी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या महत्त्वकांक्षी ‘वन बिग ब्युटीफूल बिल’चे (One Big Beautiful Bill Act) कायद्यात रुपांतर झाले आहे. शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये या विधेयकावर स्वाक्षरी केली.

अमेरिकेच्या 249 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने व्हाईट हाऊसच्या लॉनमध्ये विशेष सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यात खासदार, प्रशासकीय अधिकारी आणि विशेष पाहुण्यांच्या उपस्थितीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना ट्रम्प यांनी हे विधेयक अमेरिकन कुटुंब आणि व्यावसायिकांसाठी नवीन सुरुवात असल्याचे म्हटले. तसेच आम्ही कर कमी करणार असून अनावश्यक खर्चात कपात करणार आहोत, यामुळे आपली अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल, असेही ते म्हणाले.

Trump signs ‘Big Beautiful Bill’ into law on US Independence Day

Read @ANI Story l https://t.co/pgrWonbw9n#DonaldTrump #BigBeautifulBill #US pic.twitter.com/2bxdZp8xHG

— ANI Digital (@ani_digital) July 5, 2025