भाद्रपदात दही का खाऊ नये, वाचा यामागील कारणे

आयुर्वेद ही हिंदुस्थानातील सर्वात जुन्या वैद्यकीय प्रणालींपैकी एक आहे. शास्त्रे आणि पुराणांमध्येही आयुर्वेद वैद्यकीय प्रणालीचा उल्लेख आहे. रामायण काळात संजीवनी बुटीपासून ते महाभारत काळात युद्धादरम्यान सैनिकांच्या जखमा बऱ्या करण्यासाठी आयुर्वेदिक औषधे वापरली गेली आहेत. म्हणजेच आयुर्वेदाला आपल्या दिनचर्येचा भाग बनवून, तुम्हाला अनेक प्रकारच्या आरोग्य समस्यांमध्ये फायदे मिळू शकतात.
कोणत्या समस्येत काय खावे, कोणत्या ऋतूत कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात, आयुर्वेदाद्वारे हे जाणून घेतल्यास फायदे मिळू शकतात. भाद्रपद ऋतूमध्ये दही खाणे टाळावे. इतर महिन्यांत शरीरासाठी फायदेशीर मानले जाणारे भाद्रपद ऋतूमध्ये दही खाणे शरीरासाठी अनेक प्रकारे हानिकारक ठरू शकते. पचनापासून ते श्वास घेण्यापर्यंत, त्यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्या वाढू शकतात. भाद्रपदात दही का निषिद्ध आहे ते जाणून घेऊया.
भाद्रपद महिन्यात दही आणि त्यापासून बनवलेल्या वस्तूंचे सेवन करू नये. यामुळे कफ दोषाचा धोका वाढतो. खरंतर या वेळी पाऊस पडतो. आपण या वेळी दही खाल्ले तर कफ जमा होण्यासोबतच इतर आजारांचा धोका वाढतो.
भाद्रपदामध्ये दह्यात जास्त बॅक्टेरिया असतात. यामुळे आतड्यांना हानी पोहोचवू शकतात, म्हणून या ऋतूमध्ये दही खाणे टाळावे.
भाद्रपदात दह्याचे सेवन केल्याने श्वसनाच्या आरोग्याशी संबंधित अनेक प्रकारच्या समस्या वाढू शकतात. भाद्रपदात दही खाल्ले तर घसा खवखवणे, टॉन्सिल वाढणे आणि खोकला-सर्दी होऊ शकते. ऋतूनुसार, या दिवसांत दही खाल्ल्याने कफची समस्या वाढते. जर तुम्हाला आधीच श्वसनाचा त्रास असेल तर दही खाणे टाळायला हवे.
भाद्रपदामध्ये दही खाल्ल्याने आपल्या पचनावरही परिणाम होतो. यामुळे गॅस, पोट खराब होणे आणि अपचन इत्यादींची तक्रार येऊ शकते. पचनाच्या समस्या टाळण्यासाठी, या ऋतूत दही किंवा त्यापासून बनवलेल्या वस्तू खाणे टाळावे.
भाद्रपद ऋतूमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या गोष्टींचे सेवन करणे अधिक महत्वाचे आहे. यासाठी, तीळ खाल्ल्याने तुम्हाला फायदे मिळू शकतात. तीळ खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, ज्यामुळे अनेक प्रकारचे आजार दूर राहतात.
चांगले आरोग्य राखण्यासाठी, हंगामी फळे आणि भाज्यांचे सेवन निश्चितच करा. शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी आणि पचनाच्या समस्या टाळण्यासाठी, कोमट पाणी पिणे हा एक चांगला पर्याय मानला जातो. काहीही खाण्यापूर्वी ते पाण्याने चांगले धुवा, या ऋतूत स्वच्छतेची काळजी घेणे देखील खूप महत्वाचे आहे.