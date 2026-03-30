तू तुझ्या भूमिकेबद्दल काहीच बोलू नकोस… असं मोना सिंग ‘धुरंधर-2’ मधील गौरव गेराला का म्हणाली

‘धुरंधर’ या चित्रपटामध्ये अभिनेता गौरव गेरा याची भूमिका आजही सर्वांच्या लक्षात आहे. गौरव गेरा हा पहिल्या भागामध्ये तर ओळखताही आला नव्हता. इतका कमाल अभिनय त्याने केला होता. ‘धुरंधर २’ मधील लक्षवेधी कलाकारांपैकी एक म्हणून गौरव गेरा नावारूपाला आला आहे. NDTV ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत, या अभिनेत्याने अमृतसरमध्ये ‘धुरंधर’ आणि ‘कोहरा २’ या चित्रपटांचे शूटिंग सुरू असताना, त्याची मैत्रीण आणि अभिनेत्री मोना सिंग हिची झालेली भेट आठवून सांगितली.
‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ या मालिकेच्या काळापासून मोना सिंगची मैत्री असलेल्या गौरव गेराने सांगितले की, ‘कोहरा २’ ची प्रमुख अभिनेत्री असलेल्या मोनाला, त्याने ‘आलम भाई’च्या भूमिकेतील आपला लूक (वेशभूषा) दाखवलाच असता, पण तो थोडक्यात वाचला. “आम्ही शूटिंग करत असताना माझी मोनाशी अमृतसरमध्ये भेट झाली. ती ‘कोहरा २’ वर काम करत होती आणि मी ‘धुरंधर’चे शूटिंग करत होतो. ती माझ्या हॉटेलवर आली होती आणि आम्ही एक फोटोही काढला होता, ज्यामध्ये मी दाढी वाढवलेली दिसत आहे…
“जेव्हा मी मोनाला भेटलो आणि म्हणालो, ‘हा फोटो बघ, आणि हा बघ’, तेव्हा ती म्हणाली, ‘तू NDA (गोपनीयता करार) वर स्वाक्षरी केली आहेस, त्यामुळे तू याबद्दल बोलू शकत नाहीस.’ आणि, मला एकदम आठवले, ‘अरे हो!’ ती माझ्यापेक्षा वयाने लहान असली, तरी ती अत्यंत व्यावसायिक आहे आणि तिने माझ्यापेक्षा जास्त काम केले आहे. तिने मला सल्ला दिला, ‘याबद्दल काहीच बोलू नकोस’,” त्या अभिनेत्याने सांगितले.
गौरव गेरा याने ‘धुरंधर’ चित्रपटांवर सुमारे दोन वर्षे काम केले; या काळात त्याला बँकॉक आणि अमृतसरला प्रवास करावा लागला. परंतु, या संपूर्ण काळात त्याला याबद्दल मौन बाळगावे लागले. तो नक्की कशावर काम करत आहे, हे त्याच्या कुटुंबालाही माहीत नव्हते.
“अनेकांनी मला विचारले, ‘तू सध्या काय करतोस?’ मी फक्त एवढेच सांगायचो, ‘मी एका चित्रपटात काम करतोय.’ माझी आईसुद्धा आता म्हणते, ‘तू आम्हाला याबद्दल कधीच सांगितले नाहीस. तू तर म्हणाला होतास की तू फक्त एका ‘ज्यूसवाल्या’ची भूमिका करत आहेस.’ मी तिला म्हणालो, ‘मी ज्यूसवाल्याचीच तर भूमिका केली होती, यात आणखी वेगळे काय सांगणार होतो?'”